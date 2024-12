LANDKREIS FREISING. Gestern Vormittag wurde eine 76-jährige Frau in der Trezzanostraße in Eching Opfer eines Raubüberfalls. Ein bislang unbekannte Mann klingelte gegen 10.45 Uhr an der Haustüre der Seniorin. Als diese daraufhin öffnete, spritzte er ihr eine Flüssigkeit ins Gesicht. Die Geschädigte wich mit brennenden Augen zurück und flüchtete über die Terrasse zu ihrer Nachbarin. Als sie in ihre Wohnung zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse mit 40 Euro Bargeld aus dem Wohnzimmer fehlte.

Eine Zeugin, die sich im ersten Stock des Hauses befand, konnte aus dem Fenster einen Mann mit einem Rucksack auf dem Rücken vom Haus weggehen sehen. Offensichtlich klingelte der Täter auch noch in der Nachbarschaft, wo jedoch niemand öffnete.

Beschreibung des Täters:

Nicht älter als 30 Jahre, ca. 170 cm groß, schlanke, zierliche Gestalt, dunkle Kleidung, Rucksack. Der Mann hatte eine schwarze Sturmhaube bis über die Nase gezogen. In der Hand hielt er eine ca. 15-20cm große Dose.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem oben geschilderten Überfall in Verbindung stehen oder zur Identifizierung der Täters beitragen könnten, dieser unter der Telefonnummer 08122-968-0 zu melden.