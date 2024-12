ROTH / WEIßENBURG. (1278) Ein 28-jähriger Mann beschädigte zunächst am Dienstagmittag (17.12.2024) auf der B 2 bei Röttenbach (Lkrs. Roth) mehrere Leitpfosten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Nachmittag verursachte er kurz nach Pleinfeld (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) einen weiteren Unfall und verletzte sich leicht, als er schließlich gegen einen Baum prallte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 15:05 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) mitgeteilt, dass ein Fahrzeug auf der B 2 zwischen Pleinfeld und Ellingen in eine Leitplanke geprallt sei. Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Weißenburg trafen vor Ort den 28-jährigen Fahrer eines Mitsubishi an.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer von Pleinfeld kommend in Richtung Ellingen unterwegs. Kurz nach Pleinfeld kollidierte er mutmaßlich mit der rechten Leitplanke, geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Dacia. Im weiteren Verlauf kam der Mitsubishi nach links von der Straße ab und prallte dort gegen einen Baum. Der 28-jährige Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein des Tatverdächtigen sicher und ordneten die Durchführung einer Blutentnahme bei ihm an.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige bereits zur Mittagszeit auf der B 2 bei Röttenbach unterwegs war. Hier fuhr er mutmaßlich mehrere Leitpfosten um und verursachte dabei einen nicht unerheblichen Sachschaden. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei Roth ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hierbei bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, welchen der weiße Mitsubishi aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Angaben zu den umgefahrenen Leitpfosten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09171 97440 bei der Polizeiinspektion Roth zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler