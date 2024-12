HOF. Am Montagnachmittag kam es am sogenannten „Q-Bogen“ zu einem Verkehrsunfall mit zwei 10-jährigen Kindern. Ein Pick-up erfasste beim Abbiegen beide Kinder und flüchtete von der Unfallstelle.

Gegen 16.35 Uhr bog ein unbekannter Pick-up Fahrer von der Hans-Böckler-Straße nach links in Richtung Ossecker Straße ab. Dabei übersah er zwei Kinder, welche die Fußgängerampel vom Jugendzentrum kommend in Richtung Marienstraße überqueren wollten. Der Pick-up erfasste beide Kinder und fuhr, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten, in Richtung Blücherstraße weiter.

Die beiden Mädchen erlitten Prellungen, Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung. Rettungswägen brachten die beiden 10-Jährigen zur weiteren medizinischen Behandlung in das örtliche Krankenhaus.

Die Polizei Hof hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen grauen/silbernen Pick-up oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.