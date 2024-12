NITTENDORF. Am späten Samstagabend gab es einen versuchten Raubüberfall in einer Tankstelle. Ein Mann forderte unter Vorhalt eines Messers von der Kassiererin Geld. Vier couragierte Männer hielten den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Am Samstag, 14.12.24, betrat ein 32-jähriger Mann gegen 22 Uhr eine Tankstelle in Nittendorf. Er ging zur Kassiererin, bedrohte diese mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Der Mann wollte dieser dann die Geldkassette entreißen, die Frau wehrte sich aber. Daraufhin flüchtete der 32-Jährige aus dem Laden.

Vor der Tankstelle standen vier Männer, welche nicht lange zögerten, sondern couragiert eingriffen und den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.

Der Mann wurde am Sonntag einem Haftrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 32-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.