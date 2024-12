GÜNZBURG. Am Freitagabend ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Günzburg und Leipheim ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person tödlich und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden.

Gegen 20 Uhr fuhren ein 41-Jähriger und sein 23-jähriger Beifahrer gemeinsam mit dem Pkw von Leipheim in Richtung Günzburg. Aus derzeit unbekannten Gründen kam dieser Pkw, etwa 300 Meter vor dem Ortseingang Günzburg, auf die linke Fahrspur, so das es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-Jährigen kam. Während sich der schwerverletze 36-Jährige eigenständig aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurden die beiden Insassen des von Leipheim kommenden Pkw´s eingeklemmt. Dessen Beifahrer konnte schwerverletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer erlag jedoch noch im Fahrzeug seinen schweren Verletzungen. Der 36-Jährige und der 23-Jährige wurde mit dem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw erlitten einen Totalschaden, die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf circa 10000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei waren insgesamt 26 Kräfte der Feuerwehren Günzburg und Leipheim im Einsatz, die mit der technischen Rettung, der Verkehrsregelung und der Absperrung beschäftigt waren. Zudem unterstützten sie die Polizei, die mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort war, bei der Unfallaufnahme. Neben Feuerwehr und Polizei waren elf Kräfte der umliegenden Rettungsdienste eingesetzt. Von der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Günzburg. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (PI Günzburg)

