BAMBERG. Am Dienstagnachmittag waren Telefonbetrüger mit der Masche des Schockanrufes erneut erfolgreich. Sie brachten einen 84-Jährigen dazu, Bargeld und Wertgegenstände an eine unbekannte Abholerin zu übergeben. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Die Betrüger riefen um kurz nach 12 Uhr bei dem 84-Jährigen aus Zapfendorf an und tischten ihm die übliche Geschichte eines schweren Verkehrsunfalls auf, den angeblich ein naher Angehöriger verursacht haben soll. Um eine Gefängnisstrafe zu verhindern, übergab der Mann die vermeintliche Kaution im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages an die Unbekannte. Die Übergabe fand am Dienstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Pödeldorfer Straße / Brennerstraße statt. Der Senior übergab das Geld und die Wertgegenstände in einem kleineren Karton, ähnlich einem Schuhkarton, an die Abholerin. Diese klemmte sich den Karton unter den Arm und ging zu Fuß in Richtung Bahnhof davon.

Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben:

etwa 165 Zentimeter groß

schlank

35 bis 40 Jahre alt

schwarzes Haar

braun gebrannte Haut

bekleidet mit einem rötlich-bräunlichen Mantel

trug eine Tasche über der Schulter

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.