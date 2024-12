STADT U. LKR. WÜRZBURG. Nachdem ein Mann am Mittwochmorgen einen Kleintransporter in Veitshöchheim aufgebrochen hat, wurde er kurze Zeit später mit der Beute festgenommen. Dem 24-Jährigen werden noch weitere Taten vorgeworfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Zeuge beobachtet Diebstahl aus Pkw - Fahndung führt zu Festnahme

Am Mittwoch, gegen 09:45 Uhr, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein Pkw-Aufbruch in der Wolfstalstraße mitgeteilt. Ein aufmerksamer Anwohner informierte die Polizei, nachdem er kurz zuvor einen Mann dabei beobachtet hat, wie dieser mit einem Brecheisen die Seitenscheibe eines geparkten Kleintransporters einschlug. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß und hatte dem Anschein nach einen Gegenstand aus dem Fahrzeug entwendet.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls fahndeten Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Land nach dem Mann. Dabei lag den Beamten Dank den Angaben des Zeugen eine genaue Personenbeschreibung vor. So konnte eine Streife nur wenige Minuten später einen 24-Jährigen im Ortsbereich Veitshöchheim festnehmen, nachdem dieser in einen Linienbus gestiegen war. Hierbei fanden die Beamten bei dem Mann eine Geldbörse, die er zuvor aus dem angegangenen Transporter an sich nahm.

Ermittlungen gegen den Mann wegen weiterer Taten

Gegen den 24-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg wurden bereits im Vorfeld des Pkw-Aufbruchs Ermittlungen wegen weiterer Straftaten durch die Kriminalpolizei Würzburg und die Polizei Würzburg-Land geführt. Unter anderem stieg er Ende November gewaltsam in einen Kiosk in Rottendorf ein und entwendete dort Getränkedosen und Bargeld. Weiterhin entwendete er am 11.11.2024 in einer Arztpraxis in Rottendorf eine EC-Karte und tätigte hiermit in der Folge mehrere Einkäufe. Im Zeitraum von Anfang Juli bis Anfang September fälschte er zudem Rezepte, unter deren Vorlage er in mehreren Apotheken in der Stadt und im Landkreis Würzburg verschreibungspflichtige Medikamente erlangen wollte.

Vorführung am Donnerstag - Haftbefehl erlassen

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 24-Jährige am Donnerstagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts mehrerer Eigentums- und Vermögensdelikte sowie Urkundenfälschungen. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.