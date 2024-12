HÖCHBERG / REMLINGEN, LKR. WÜRZBURG. Unbekannte nutzten offenbar die Abwesenheit von Bewohnern und sind in zwei Wohnhäuser eingestiegen. Anschließend konnten die Einbrecher unerkannt flüchten. Die Kripo Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Einbruch in Einfamilienhaus in Höchberg



Dem Sachstand nach verschafften sich die Täter zwischen dem 02.12.2024, 12:00 Uhr, und dem 10.12.2024, 08:30 Uhr, Zutritt zu dem Einfamilienhaus im Tannenweg. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die offenstehende Balkontüre und verständigte umgehend die Polizei. Im Anwesen durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entkamen anschließend unerkannt. Die Höhe des Beuteschadens ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Einbruch in Mehrfamilienhaus in Remlingen



Am Mittwochnachmittag, zwischen 14:45 Uhr und 18:10 Uhr, drangen die unbekannten Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentüre in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Gebhardt-Straße ein. Hierbei durchwühlten die Einbrecher sowohl die Erdgeschoss-, als auch die Obergeschosswohnung. Die Täter konnten mit Schmuck in bislang unbekannter Höhe unerkannt entkommen.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Ermittler hoffen dabei auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.