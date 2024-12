RIMPAR, LKR. WÜRZBURG. WÜRZBURG / VERSBACH. Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter mit einem Stein die Scheibe eines Mehrfamilienhauses in Rimpar eingeworfen. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Seit Juni dieses Jahres kam es bereits mehrfach zu gleichgelagerten Fällen in Stadt und Landkreis Würzburg. Die ermittelnden Polizeidienststellen Würzburg-Stadt und Würzburg-Land hoffen weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Sachbeschädigung in Rimpar



Am frühen Donnerstagmorgen, zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr, nahm der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Neue Siedlung" ein lautes Geräusch wahr. Später stellte sich heraus, dass die Scheibe einer Wohnung mit einem etwa faustgroßen Stein eingeworfen wurde. Der Verursacher entkam unerkannt.



Weitere Fälle in Stadt und Landkreis Würzburg



Wie die Polizei seither berichtet hat, ist es seit Juni dieses Jahres in Rimpar, dem dazugehörigen Ortsteil Maidbronn und dem Würzburger Stadtteil Versbach zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Hierbei wurden in über 20 Fällen Scheiben von geparkten Fahrzeugen oder von Wohn- und Geschäftshäusern mit Steinen beschädigt.



Bitte um zügige Mitteilung von Hinweisen - Zeugen gesucht



Die Polizeiinspektionen Würzburg-Stadt und Würzburg-Land ermitteln intensiv zu den Sachbeschädigungen, stehen im engen Austausch und prüfen hierbei auch mögliche Zusammenhänge. Die Beamten bitten darum, bei Feststellungen zu derartigen Vorfällen unverzüglich die Polizei zu informieren und insbesondere auch unverzüglich Anzeige bei entsprechenden Schäden zu erstatten.



Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen und wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat am Donnerstag, zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr, in der Straße "Neue Siedlung" in Rimpar verdächtige Geräusche gehört oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen?

Wer hat seit Juni in Rimpar, dessen Ortsteil Maidbronn und im Würzburger Stadtteil Versbach zu ähnlichen Fällen Geräusche wahrgenommen oder Beobachtungen gemacht?

Wer kann sonst Sachdienliches zur Aufklärung der Taten beitragen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt oder unter Tel. 0931/457-1630 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu melden.