REGENSBURG. Über 80 Schmuckstücke wurden in den vergangenen Tagen durch Einbrecher aus einem Juweliergeschäft entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Schmuck war bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Unteren Bachgasse das Ziel von Dieben. Diese verschafften sich in den letzten Tagen Zugang zu dem Schmuckgeschäft und entwendeten über 80 Gegenstände aus den Geschäftsräumen. Der Beuteschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer im Zeitraum vom 07. Dezember bis zum 11. Dezember auffällige Personen vor dem Juweliergeschäft in der Unteren Bachgasse bemerkt haben, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der 0941/506-2888 zu melden.