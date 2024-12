1963. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Unterhaching

Am Mittwoch, 11.12.2024, gegen 08:30 Uhr, fuhr eine 39-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Hyundai Pkw auf der Ottobrunner Straße in Richtung Ottobrunn. An der Autobahnauffahrt zur BAB A8 bemerkte die 39-Jährige, dass sie sich falsch eingeordnet hatte. Beim Wechsel der Fahrspur bremste sie bis zum Stillstand ab, um einen dort fahrenden Mercedes Lkw, der von einem 44-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, nicht aufzufahren.

Ein direkt hinter ihr mit einem VW Pkw fahrender 71-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München konnte trotz sofort eingeleiteter Bremsung einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Aufgrund der Kollision wurde der Pkw der 39-Jährigen zwischen dem Lkw und dem Pkw des 71-Jährigen eingeklemmt.

Bei dem Unfall wurde der 71-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die Ottobrunner Straße musste für die Unfallaufnahme in Richtung Ottobrunn für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1964. Einbruchsdelikt – Grünwald

Am Mittwoch, 11.12.2024, wurde aufgrund der Daten der Alarmanlage festgestellt, dass gegen 19:40 Uhr in ein Wohnanwesen in Grünwald eingebrochen worden war. Nach dem jetzigen Erkenntnisstand drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam über eine Balkontür in das Haus ein, durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und flüchteten danach unter Mitnahme der Tatbeute wieder in unbekannte Richtung.

Es kam dabei zu einem Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Perlacher Straße, Eichleite, Südliche Münchner Straße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1965. Einbruchsdiebstahl – Milbertshofen

Am Mittwoch, 11.12.2024, im Zeitraum von 10:30 Uhr und 11:55 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus in Milbertshofen. Dort öffnete der Täter gewaltsam eine Wohnungstür. Er entwendete Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Unter Mitnahme der Tatbeute entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kantstraße, Schopenhauerstraße und Hanselmannstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1966. Versuchter Einbruch in Wohnung; ein Tatverdächtiger festgenommen – Schwabing

Am Donnerstag, 12.12.2024 gegen 00:30 Uhr, verständigte eine 73-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110, nachdem sie Geräusche an ihrer Wohnungstür in Schwabing gehört hatte und einen Einbrecher vermutete.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 49-Jähriger ohne festen Wohnsitz (staatenlos) angetroffen werden, der zugab, bei der 73-Jährigen an der Wohnungstür gewesen zu sein. Der 49-Jährige wurde festgenommen und wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.