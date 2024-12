STRAUBING. Nachdem durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Straubing Ende November ein Fahrzeug in der Donau im Bereich der Schleuse Straubing festgestellt wurde, konnte dieses am 04.12.2024 geborgen werden. Es handelt sich um einen Audi aus den späten 70er-Jahren.

Ein Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Straubing teilte der Wasserschutzpolizei Deggendorf Ende November telefonisch mit, dass die Besatzung ihres Peilschiffes bei Flusskilometer 2331, am Oberwasser der Schleuse Straubing, einen Pkw mittig in der Donau lokalisiert hatte, circa 150 Meter vom Ufer entfernt.

Der Pkw befand sich in etwa 9 Meter Tiefe und lag vermutlich schon etliche Jahre dort. Bei einer Peilfahrt wurde das Fahrzeug erstmals 2015 als leichte Erhöhung im Gewässerboden identifiziert. Nun konnte anhand eines neuen Peilschiffes mit besserer Auflösung festgestellt werden, dass es sich bei der Erhöhung um einen Pkw handeln dürfte.

Das Fahrzeug konnte am Vormittag des 04.12.24 unter Einsatz einer Tauchergruppe der Technischen Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei München und der Mithilfe des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Straubing mit einem Kran-Boot im Beisein der Wasserschutzpolizei Deggendorf geborgen werden.

An dem stark verrosteten grünen 4-türigen Pkw befanden sich keine Kennzeichen mehr. Über die noch lesbare Fahrgestellnummer konnte ermittelt werden, dass es sich um einen Audi 100 L (C 2), Typ 43, 85 PS, Farbe Resedagrün Metallic, 4-Gang-Schaltgetriebe, Stoffpolsterung „Sand“, handelte. Ein Vergleichbild ist der Bildergalerie zu entnehmen.

Der Audi wurde am 10.03.78 produziert und in Ingolstadt an einen Werksangehörigen ausgeliefert. Insgesamt wurden vom Audi 100 L (C2) mit dieser Motorisierung etwa 192.000 Modelle produziert. Im Kofferraum befanden sich noch vier alte Reifen (teils ohne Felge) aus dem Jahr 1975. Auf Grund des Zustandes ist davon auszugehen, dass der Pkw bereits circa 30 Jahre in der Donau lag.

Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Audi konnte die Wasserschutzpolizei Deggendorf bislang nicht feststellen.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf, Wasserschutzpolizeigruppe Deggendorf, PHK Mühlbauer, Tel. 0991/3896-0

Veröffentlicht: 10.12.2024, 10.20 Uhr