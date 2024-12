ILLSCHWANG. LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Sonntag, den 8. Dezember 2024, wurden bei einer Schleierfahndungskontrolle auf der A6 bei einem 48-jährigen Mann Betäubungsmittel sichergestellt.

Am Sonntagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Amberg im Rahmen einer Schleierfahndungskontrolle auf der BAB A6 bei Illschwang ein Taxi. Neben dem Taxifahrer befand sich noch ein 48-Jähriger als Fahrgast an Bord. Der Mann war auf dem Heimweg nach Schwandorf. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks stießen die Beamten auf eine Plastikdose mit Amphetamin im zweistelligen Grammbereich. Das Rauschgift wurde sichergestellt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Drogenbesitzers erwirkt. Bei der Durchsuchung konnten keine weiteren Betäubungsmittel oder sonstige verbotene Gegenstände aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei Amberg führt nun die weiteren Ermittlungen. Den Schwandorfer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.