REGENSBURG. Im der Nacht von Freitag auf Samstag drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Regensburger Kino ein und bereicherte sich mit Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Am Samstag, 7. Dezember, gelang es einen bisher noch unbekannten Täter zwischen 00:00 und 10:00 Uhr sich gewaltsam Zutritt zu einem Kino am Weißgerbergraben in Regensburg zu verschaffen. Der aktuell flüchtige Täter entwendete neben vier Kaltgetränken auch eine niedrige vierstellige Bargeldsumme.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Konnten Sie in der Nacht auf Samstag in der Nähe des Weißgerbergraben in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten? Können Sie sonstige Angaben zu dem Vorfall machen? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.