NÜRNBERG. (1248) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05./06.12.2024) entwendeten Unbekannte eine Limousine im Stadtteil Sündersbühl. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der Besitzer stellte seinen schwarzen Audi A 6 mit dem amtlichen Kennzeichen BA-FX 247 am Donnerstag gegen 19:30 Uhr in der Hans-Bunte-Straße ab. Am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr stellte er fest, dass das Fahrzeug im Zeitwert von rund 16.000 Euro entwendet wurde.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann / mc