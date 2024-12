BEILNGRIES, LKR. EICHSTÄTT; Am Vormittag des heutigen Tages begrüßte Polizeipräsident Günther Gietl im Rahmen eines Pressegesprächs den neuen Leiter der Polizeiinspektion Beilngries, Polizeihauptkommissar Albert Forster. Dieser übernahm die Dienststelle mit Wirkung zum 01. Dezember 2024.

Neben dem stellvertretenden Landrat Bernhard Sammiller und dem Ersten Bürgermeister von Beilngries, Herrn Helmut Schloderer, nutzten weitere Mandatsträger aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion die Möglichkeit, den 47-jährigen an seiner neuen Wirkungsstätte willkommen zu heißen.

Mit Albert Forster, der seine Ausbildung 1995 im damaligen mittleren Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt begann und später in den gehobenen Dienst aufstieg, übernimmt ein sehr einsatzerfahrener Beamter die Dienststelle in Beilngries.

Forster war zuletzt über mehrere Jahre Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Ingolstadt. Vor dieser Verwendung war er bereits in geschlossenen Einheiten, u. a. bei den Zentralen Einsatzdiensten Ingolstadt, in Führungsverantwortung.

Im Rahmen eines Personalentwicklungsprogramms sammelte der gebürtige Wellheimer zusätzliche Erfahrungen in der Stabsarbeit beim Sachgebiet für Kriminalitätsbekämpfung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Präsident Gietl bedankte sich in seiner Rede auch bei Polizeihauptkommissarin Julia Maywald für die geleistete Arbeit. Maywald leitete die Beilngrieser Dienststelle im Zuge ihrer Führungsbewährung für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) seit April 2024 für ein halbes Jahr und ist mittlerweile bei der PI Landsberg am Lech tätig.

Mit seinem Stellvertreter, Polizeihauptkommissar Franz Dräxler, bildet Albert Forster von nun an das Leitungsteam der PI Beilngries. Polizeipräsident Gietl wünschte dem neuen Führungsduo viel Erfolg, Glück und Freude bei der Bewältigung der kommenden Aufgaben.