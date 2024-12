2694 – Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls

Oberhausen - Am Dienstag (03.12.2024) entwendete ein 33-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Donauwörther Straße.

Gegen 17.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Marktes den Mann, wie er Waren in seinen Rucksack steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Der Mitarbeiter stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Die Polizeistreife veranlasste eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem 33-jährigen Mann.

Die Beute hatte einen Wert im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 33-Jährigen.

2695 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Oberhausen – Am Dienstag (03.12.2024) ereignete sich eine Unfallflucht auf der Stuttgarter Straße.

Ein 59-jähriger Autofahrer und ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhren gegen 07.00 Uhr die Stuttgarter Straße in westliche Richtung. Als der 59-Jährige in eine Hofeinfahrt abbog, übersah er offenbar den Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der bislang unbekannte Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Der E-Bikefahrer wurde wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 18 Jahre alt, hatte kurze blonde Haare, keinen Bart oder Brille und trug keinen Helm.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2696 – Lkw bleibt in Unterführung stecken

Oberhausen – Am Dienstag (03.12.2024) blieb ein Lkw in der Bahnunterführung der Hirblinger Straße stecken.

Der 46-jährige Lkw-Fahrer befuhr gegen 14.00 Uhr die Hirblinger Straße in östliche Richtung. Der Anhänger war zu hoch für die Unterführung, weshalb er stecken blieb. Gleichzeitig fuhr ein 67-jähriger Autofahrer in westliche Richtung durch die Unterführung. Aufgrund des Anstoßes mit der Brückendecke fielen Teile des Anhängers auf das Auto des 67-Jährigen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro. Die Unterführung war kurzzeitig gesperrt. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 46-Jährigen.

2697 – E-Scooter entwendet

Lechhausen – Am Sonntag (01.12.2024), in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter einen E-Scooter in der Lützowstraße. Der E-Scooter war im Eingangsbereich eines Wohnhauses abgestellt.

Der Beuteschaden lag im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2698 – Polizei ermittelt wegen Fahrraddiebstahl

Lechhausen – Am Dienstag (03.12.2024), in der Zeit von 17.20 Uhr bis 17.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein blau/schwarzes Bulls Fahrrad in der Neuburger Straße. Das Mountainbike war an den Fahrradständer eines Supermarktes gesperrt.

Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2699 – Polizei kontrolliert Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Hammerschmiede - Am Dienstag (03.12.2024) fuhr ein 44-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Neuburger Straße.

Gegen 16.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn lag ein Entzug der Fahrerlaubnis vor. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 44-Jährigen.

2700 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Haunstetten – Am Dienstag (03.12.2024) entwendeten ein 16-Jähriger und zwei bislang unbekannte Täter Bargeld aus einem Zigarettenautomaten in der Haunstetter Straße.

Gegen 16.20 Uhr machten sich die drei Personen an dem Zigarettenautomaten zu schaffen. Zwei Passanten beobachteten die Drei dabei. Einer der beiden Passanten hielt den 16-Jährigen fest, der andere alarmierte die Polizei. Die zwei bislang unbekannten Täter flüchteten.

Bei Eintreffen der Streifen stellten die Beamten Bargeld im unteren zweistelligen Bereich bei dem 16-Jährigen fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2701 – Polizei ermittelt nach Bedrohung

Oberhausen – Am gestrigen Dienstagnachmittag (03.12.2024) soll eine 28-jährige Frau einen 34-jährigen Mann in einer Wohnung in der Tauscherstraße bedroht haben.

Gegen 16.40 Uhr kam es zu einem Streit zwischen der 28-Jährigen und dem 34-Jährigen. Im Zuge des Streits soll die 28-Jährige offenbar den 34-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Verletzt wurde niemand.

Die Frau befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizeibeamten brachten sie deshalb in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung gegen die 28-jährige Frau.

2702 – Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Augsburg - Am Mittwoch (20.11.2024) bemerkte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in der Amagasaki-Allee. Den Fahrer erwartet nun u.a. ein Fahrverbot.

Gegen 20.30 Uhr fuhr der Autofahrer in Fahrtrichtung Süden. Die Einsatzkräfte stellten bei erlaubten 50 km/h eine Geschwindigkeit von 95 km/h fest. Zudem überführ der Autofahrer eine rote Ampel.

Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld von etwa 1.000 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.