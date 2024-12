Einbruch in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus eingestiegen und anschließend unerkannt geflüchtet. Die Kripo Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach verschafften sich die Täter im Zeitraum von 14:10 Uhr bis 18:30 Uhr Zutritt zu dem Mehrparteienhaus in der Fasanenallee. Im Anwesen gelangten die Einbrecher in zwei Wohnungen, durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen anschließend unerkannt. Die Höhe des Beuteschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Ermittler hoffen dabei auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Verkehrskontrolle auf A3 - 48-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Verkehrskontrolle am Dienstagabend hat für einen 48-Jährigen eine Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren zur Folge. Die Fahrt des Mannes war vor Ort beendet.

Der 48-Jährige war mit seinem Renault auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs und geriet hierbei ins Visier einer Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei. Bei der anschließenden Kontrolle an der Anschlussstelle Bessenbach wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,4 Promille.

Im Anschluss wurde zudem festgestellt, dass der 48-Jährige nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, wurden an einem schwarzen VW Golf Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Das Auto stand in der Zeit auf einem Stellplatz in der Kunostraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, gegen 15:15 Uhr, wurde in der Aschaffenburger Straße ein am Straßenrand geparkter VW angefahren und am linken Außenspiegel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALSTADT, OT HOFSTETTEN, LKR. MILTENBERG. Bereits über das Wochenende vom 22. November bis zum 24. November wurde ein sogenanntes "Bienenhotel" mutwillig beschädigt. Das Holzkonstrukt ist an der Schule in der Eichelsbacher Straße aufgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag ist es auf der Kreisstraße 4 zwischen Rüdenau und Kleinheubach zu einer Spiegelberührung im Gegenverkehr gekommen. Ein noch unbekannter aber beteiligter Pritschenwagen ist ohne anzuhalten in Richtung Kleinheubach davongefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.