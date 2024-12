2681 – Polizei ermittelt wegen Betruges - Schockanruf

Innenstadt - Bereits am vergangenen Dienstag (26.11.2024) kam es zu einem Schockanruf bei einer Frau in Augsburg.

Bislang unbekannter Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie gaben vor, dass die Tochter der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu bezahlen sei.

Im weiteren Verlauf kam es auch zu einer Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen an die bislang unbekannten Täter.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände als Kaution bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage

bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

2682 – Polizeieinsatz mit Widerstand

Innenstadt – Am Sonntag (01.12.2024) leistete ein 39-Jähriger vor einem Spielcasino in der Fuggerstraße Widerstand gegen die Polizeibeamten. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 17.00 Uhr randalierte der 39-Jährige zunächst in dem Spielcasino und beschädigte dabei Einrichtungsgegenstände. Die Polizei kontrollierte den 39-Jährigen. Hierbei versuchte er zu Fuß zu flüchten. Polizeibeamten stoppten den Mann jedoch wenig später. Im weiteren Verlauf leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten. Durch den Widerstand wurde ein Einsatzmittel der Polizei beschädigt. Zudem trat der 39-Jährige auch gegen das Einsatzfahrzeug der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 39-Jährigen.

2683 – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (29.11.2024) bis Sonntag (01.12.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Gebäudeteile in der Frauentorstraße, Hoher Weg und im Spenglergäßchen mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

2684 – Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Restaurant

Innenstadt – Am Samstag (30.11.2024), gegen 05.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Restaurant in der Holzbachstraße einzudringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang dies jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen dem Versuch eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

2685 – Polizei ermittelt nach Paketdiebstahl

Hochzoll – In der Zeit von Donnerstag (28.11.2024), 15.30 Uhr bis Montag (02.12.2024), 16.00 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter eine abgelegte Paketlieferung in der Biberkopfstraße.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2687 – Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Hochzoll – Im Zeitraum von Freitag (29.11.2024), 16.30 Uhr bis Samstag (30.11.2024), 02.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein blaues Fahrrad der Marke Canyon. Das Fahrrad war am Hochzoller Bahnhof an einem Fahrradständer versperrt.

Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2688 – Gegen Autospiegel getreten – Polizei sucht Zeugen

Textilviertel – Am Montag (02.12.2024) trat ein bislang unbekannter Kleintransporterfahrer in der Fichtelbachstraße gegen den Außenspiegel eines 57-jährigen Autofahrers.

Gegen 16.20 Uhr musste der Autofahrer und der bislang unbekannte Täter verkehrsbedingt anhalten. Der Kleintransporterfahrer trat an die Fahrerseite des 57-Jährigen heran und trat gegen dessen linken Außenspiegel. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,75 groß, ca. 30 Jahre alt, südeuropäische Aussehen, mit schmalem Gesicht, leichtem Bartwuchs, dunkelblonden/braunen kurzen Haaren und trug dunkle/braune Kleidung. Er war mit einem weißen Kleintransporter mit Augsburger Kennzeichen unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd nimmt Hinweise zum Unbekannten, aber auch dem Kleintransporter unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2689 – Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Textilviertel - Am Montag (02.12.2024) war ein 54-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Kokain in der Forsterstraße unterwegs.

Gegen 23.20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 54-jährigen Autofahrer. Der Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Metamphetamin. Die Beamten stellten zudem fest, dass der 54-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 54-Jährigen.