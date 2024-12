PASSAU. Am Sonntagabend (01.12.2024) gegen 23.00 Uhr wurde die Polizei durch die Integrierte Leitstelle über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grubweg informiert. Alle Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Die Polizei wurde gegen 23.00 Uhr über einen Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte eine Wohnung im ersten Stock lokalisiert werden, aus der der Brand wohl entstand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und alle Bewohner rechtzeitig aus dem Gebäude evakuieren. Eine Familie wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Klinikum gebracht. Die 38-jährige Bewohnerin der Wohnung im ersten Stock befindet sich ebenfalls in einem Klinikum aufgrund einer Rauchgasvergiftung.

Die ersten Ermittlungen am Brandort wurden durch die Polizeiinspektion Passau geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Passau übernommen.

Veröffentlicht: 03.12.2024, 07.00 Uhr