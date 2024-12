WAIDHAUS. LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Am Mittwoch, den 27. November 2024, stellte eine Polizeistreife der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus bei einer Kontrolle Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sicher. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes des Straftatbestandes der Geldwäsche übernommen.

Am frühen Mittwochabend kontrollierte eine Polizeistreife im Rahmen der Schleierfahndung ein Ehepaar, welches mit ihrem Pkw gerade die Grenze in Waidhaus in Richtung Inland passierte. Als die Polizeibeamten das Fahrzeug durchsuchten fanden sie ein Versteck in welchem sich eine Tasche mit mehreren tausend Euro Bargeld befand. Beide konnten keine schlüssigen Angaben zur Herkunft des Geldes machen, sodass über die Staatsanwaltschaft Weiden eine Beschlagnahme von diesem angeordnet wurde. Der Verdacht der Straftat Geldwäsche steht nun im Raum. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, darunter Feststellung der Identität, durfte das Ehepaar die Weiterfahrt antreten.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Bearbeitung des Falls übernommen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.