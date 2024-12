LAUTERHOFEN. (1215) In der Nacht von Samstag (30.11.2024) auf Sonntag (01.12.2024) ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Waidhaus, zwischen den Anschlussstellen Altdorf/Leinburg und Alfeld ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin des verunfallten Pkw rutschte mit ihrem Fahrzeug rund 100 Meter die Böschung hinab und zog sich schwere Verletzungen zu.



Die Fahrerin eines Opel Astra befuhr gegen 01:30 Uhr den linken Fahrstreifen der A 6 in Fahrtrichtung Waidhaus. Zwischen den Anschlussstellen Altdorf/Leinburg und Alfeld verlor sie offensichtlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte nach rechts in die Schutzplanke und schleuderte weiter in die linke Schutzplanke. Anschließend kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte etwa 100 Meter die angrenzende Böschung hinunter und kam auf einem Acker zum Liegen.

Die Fahrerin (25) konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, zog sich jedoch schwere Verletzungen zu. Da Anfangs nicht klar war, ob sich noch weitere Personen im Pkw befunden haben, die eventuell herausgeschleudert worden sein könnten, zogen die Einsatzkräfte einen Polizeihubschrauber hinzu. Zudem suchte die Feuerwehr mittels einer Drohne mit Wärmebildkamera die Unfallstelle ab. Weitere Personen wurden jedoch nicht aufgefunden, sodass davon ausgegangen werden konnte, dass sich die Fahrerin allein im Fahrzeug befand.

Bei der Fahrerin des Pkw stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von rund 0,5 Promille.

Die 25-Jährige wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen und zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

Gegen sie leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Hinweise auf weitere beteiligte Fahrzeuge liegen nicht vor.



