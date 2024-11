ESCHENBACH I.D.OPF. LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. In der Nacht auf Freitag, 29. November, wurde der Polizei ein Einbruch in eine Tankstelle in Eschenbach i.d.OPf. gemeldet. Die Täter sind derzeit noch flüchtig. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Am Freitag, 29. November, gelang es nach derzeitigem Kenntnisstand zwei bisher noch unbekannten Tätern, gegen 01:00 Uhr gewaltsam in die Geschäftsräume einer Tankstelle in Eschenbach i.d.OPf. einzudringen. Dort entwendeten die Unbekannten mehrere Stangen Zigaretten, sowie einige Bargeldbehältnisse. Nach Eingang der Mitteilung bei der Polizei wurde das Gebäude durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Eschenbach in der Oberpfalz unmittelbar umstellt, jedoch gelang es den Tätern, zuvor zu flüchten. Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich konnten die Flüchtigen nicht mehr angetroffen werden. Jedoch konnten die Beamten im Rahmen der Fahndung einen Teil des Diebesguts auffinden und sicherstellen.

Durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. wurde noch in der Nacht die Spurensicherung vor Ort durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall hat nun das zuständige Fachkommissariat inne. Zeugen, die in der Nacht auf Freitag im Bereich des Birschlingweges in Eschenbach i.d.OPf. verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.