Einbruch in Wohnung - Bewohner stören Täter - Zeugen gesucht

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagabend konnte ein Ehepaar bei seiner Heimkehr eine offenstehende Terrassentür und Geräusche in ihrer Wohnung feststellen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach befand sich das Ehepaar am Donnerstag, zwischen 14:45 Uhr und 18:45 Uhr, nicht zu Hause. Als sie anschließend in ihre Wohnung in der Sonnenstraße zurückkehrten konnten sie in dieser Stimmen feststellen. Zudem stand die Terrassentüre offen. Die beiden handelten richtig, indem sie ihre Wohnung verließen und umgehend den Polizeinotruf verständigten.

Mehrere Streifen der Obernburger Polizei waren schnell vor Ort und suchten die Wohnung ab. Die beiden Täter waren jedoch bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung umliegender Dienststellen und Streifen aus dem benachbarten Hessen verlief ergebnislos. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Die Kripo hofft auf Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Diebstahl aus Pkw - Wer kann Hinweise geben?

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte aus einem geparkten Pkw einen Rucksack samt Inhalt entwendet. Die Alzenauer Polizei hofft auf Zeugen.

Das Fahrzeug war in der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:00 Uhr, in der Kapellenstraße geparkt. Auf noch ungeklärte Weise öffneten die Täter den Mercedes und entwendeten einen Rucksack mit mehreren Notebooks und einem Tablet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät:

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug beim Verlassen verschlossen ist.

Verschließen sie beim Verlassen des Fahrzeugs Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach.

Lassen Sie keine Wertsachen wie bspw. Handy, Laptop, Kamera oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Jugendliche startet geparkten Pkw - Fahrzeug rollt gegen Mauer - Wirtschaftlicher Totalschaden

HAIBACH, OT GRÜNMORSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend entstand an einem Audi A3 ein Totalschaden. Der Pkw rollte an einer abschüssigen Straße gegen eine Mauer. Verantwortlich hierfür war dem Sachstand nach eine Jugendliche.

Ein 18-Jähriger befand sich am Donnerstagabend im Ortsgebiet von Grünmorsbach und wollte eine Jugendliche nach Hause bringen. Er parkte seinen Pkw hierfür an einer abschüssigen Straße, zog die Handbremse an und wollte sich vor dem Auto von seiner Begleiterin verabschieden. Dem Sachstand nach entschloss sich diese sich ans Steuer zu setzen, startete den Motor und löste die Handbremse.

Der Pkw begann in der Folge die Straße hinabzurollen und kam erst an einer Mauer zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Audi des 18-Jährigen entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Jugendliche flüchtete zunächst in ihr Wohnhaus, kehrte dann jedoch mit ihrem Vater zur Unfallstelle zurück.

Sie wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Unfallflucht verantworten müssen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 09:40 Uhr und 10:10 Uhr, wurde auf dem LIDL-Parkplatz in der Industriestraße ein geparkter weißer Mazda beschädigt. Am Fahrzeug waren gelbe Lackspuren zu erkennen.

ASCHAFFENBURG / DAMM. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Lohmühlstraße ein Zigarettenautomat aufgehebelt. Der gesamte Inhalt, Zigaretten und Bargeld, wurde entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.