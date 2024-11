Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

HOF. Am Montagnachmittag gerieten ein 17-Jähriger mit einem 25-Jährigen und einem 24-Jährigen am Hofer Sonnenplatz in Streit. Dabei soll der 17-Jährige ein Messer gezückt und die beiden Älteren damit attackiert haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof sitzt er inzwischen in Untersuchungshaft.

Um 14 Uhr befanden sich der 17-jährige syrische Staatsangehörige, der 24-jährige syrische Staatsangehörige und der 25-jährige Deutsche am Hofer Sonnenplatz und gerieten in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der 17-Jährige mit einem Messer auf die beiden Älteren losgegangen sein. Diese konnten ausweichen und blieben unverletzt. Kräfte der Polizei Hof nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf in der Hofer Altstadt fest. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen.

Der 17-jährige Tatverdächtige wurde am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Der 17-Jährige sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.