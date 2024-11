OBERBAYERN NORD. In den späten Abendstunden des vergangenen Sonntags flüchtete ein 23-Jähriger in seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit vor mehreren Streifen der Polizei. Mit seiner rücksichtslosen Fahrweise stellte der junge Fahrzeugführer über mehrere Straßenkilometer auf Land-, Staatsstraßen und Autobahnen eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer dar und missachtete dabei zahlreiche Verkehrsregeln und sämtliche Anhaltesignale der Polizei. Als der Flüchtende letztendlich am Autobahnende der BAB A 8 am Kreisel in Obermenzing zum Stehen kam, leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten und wurde vorläufig festgenommen.

Als eine Zivilstreife der zentralen Einsatzdienste der Polizei in Erding am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr einen Pkw und dessen Fahrer im Ortsteil Singlding südlich der Ortschaft Erding kontrollieren wollten, entzog sich dieser der bevorstehenden Verkehrskontrolle. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete er quer durch mehrere Landkreise des Münchner Umlands und lieferte sich über die Flughafentangente Richtung Süden und über die BAB A 99 Richtung Stuttgart mit den eingesetzten Streifen ein Rennen. Dabei fuhr er teils mit ausgeschaltetem Fahrlicht. Kurz nach Durchfahren des Tunnels München Allach wechselte er auf die BAB A 8 Richtung München. Am Kreisel des Autobahnendes in Obermenzing verlor der Tatverdächtige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Er wurde durch die Polizeibeamten umstellt und aus seinem Fahrzeug verbracht. Dabei leistete der 23-jährige Fahrer Widerstand.

In den Einsatz waren mehreren Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, mehrere Polizeistreifen des Polizeipräsidiums München und ein Polizeihubschrauber eingebunden.

Gegen den Fahrzeugführer, der mit falschen Kennzeichen, einem nicht zugelassenen Fahrzeug und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war, wird nun wegen mehrerer Straftatbestände ermittelt, u. a. wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Er wurde heute auf Antrag der Staatanwaltschaft Landshut dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den wohnsitzlosen 23-Jährigen an.