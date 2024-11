2622 – Polizei durchsucht im Rauschgiftbereich

Rain – Am Mittwoch (20.11.2024) durchsuchte die Polizei neun Objekte im Bereich Rain. Die Beamten stellten eine größere Menge an Rauschgift sicher.

Im März 2023 fanden Kinder auf einem Spielplatz in Rain einen schwarzen Koffer. Die Eltern der Kinder meldeten dies der Polizei. In dem Koffer befand sich Rauschgift.

Die Kriminalpolizei Dillingen führte daraufhin umfangreiche Ermittlungen durch. Am Mittwoch (20.11.2024) durchsuchten die Beamten neun Objekte im Bereich Rain aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit Rauschgift.

Die Polizeibeamten stellten bei den Durchsuchungen eine größere Menge an Haschisch, Marihuana, Amphetamin, Kokain und XTC-Tabletten sowie Bargeld und Wertgegenstände sicher.

Die Polizei nahm zwei 19-jährige Männer und einen 23-jährigen Mann fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die Männer einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle u.a. wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte diesen in Vollzug. Die Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

2623 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brand

Innenstadt - Am heutigen Dienstagmorgen (26.11.2024), gegen 04.50 Uhr meldete ein Zeuge mehrere brennende Plakate an einer Fensterfront in der Frauentorstraße.

Der Zeuge löschte den Brand der Plakate. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

2624 – Betrügerische „Handwerker“

Lechhausen – Am Samstag (23.11.2024) betrogen drei bislang unbekannte Täter einen 75-Jährigen durch eine zu hohe Rechnung und nicht erfüllte Arbeit.

Die unbekannten Täter traten an den 75-jährigen Mann heran und boten die Sanierung eines Holzcarportdaches an. Dazu sollte ein neues Dach verlegt und die alten Asbestplatten besonders entsorgt werden. Hierfür stellten die Täter einen zu hohen Preis in Rechnung und entsorgten die Platten nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Leistungsbetruges gegen die drei unbekannten Männer.

2625 – Polizei ermittelt nach umgestoßenem Roller

Lechhausen – Am Montag (25.11.2024), in der Zeit 05.15 Uhr bis 09.00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Täter einen geparkten schwarzen Aprilia Roller in der Euler-Chelpin-Straße um.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen.

2626 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Hammerschmiede – Am Montag (25.11.2024) fuhr ein 25-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Neuburger Straße unter Einfluss von Drogen.

Gegen 19.40 Uhr kontrollierte die Polizei den 25-Jährigen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest war positiv auf mehrere Drogen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann.

2627 – Polizei stoppt Autofahrer mit Fahrverbot

Oberhausen – Am Montag (25.11.2024) war ein 33-jährier Autofahrer trotz Fahrverbot mit seinem Auto auf der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 17.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 33-Jährigen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige ein Fahrverbot hat.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den Mann.