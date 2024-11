FELDKIRCHEN-WESTERHAM, LKR. ROSENHEIM. Bereits am frühen Montagmorgen, den 25. November 2024, war es an einer Lagerhalle in Feldkirchen-Westerham zu einem Brand gekommen. Personenschäden gab es zum Glück keine. Der Sachschaden geht möglicherweise in den siebenstelligen Bereich. Derzeit wird von den Ermittlern von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Am Dienstagmorgen, 26. November 2024, wurde gegen 4.20 Uhr erneut ein Feuer am gleichen Brandort gemeldet.

Am Dienstagmorgen (26. November 2024), gegen 4.20 Uhr, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gemeldet, dass es an der Lagerhalle in Feldkirchen-Westerham erneut brennen würde.

Bereits am Vortag (wie berichtet) waren die Feuerwehren Feldkirchen-Westerham, Feldolling, Höhenrain, Unterlaus, Bruckmühl, Vagen und Weyarn stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Neben den Floriansjüngern für die Löscharbeiten waren eine Vielzahl an Polizeieinsatzkräften, ein Polizeihubschrauber, mehrere Rettungswägen und ein Krankentransportwagen im Einsatz. Sieben Bewohner mussten gestern evakuiert werden, da deren Wohnungen dem Feuer zum Opfer fielen.

Beim heutigen Brand konnte schnell eruiert werden, dass ein Wiederaufflammen ursächlich war. Eine absichtliche Brandlegung konnte nach jetzigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden; neuer Sachschaden war nicht entstanden.

Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Untersuchungen der Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim laufen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, noch immer auf Hochtouren.

Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim suchen dringend nach Zeugen und bitten darum, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 mitzuteilen: