TEISNACH, LKR. REGEN, HAMBURG. Bereits am 19.11.2024 erwarb ein Autohändler aus der Region einen VW-Bus in Hamburg. Dieser wurde allerdings einer Hamburger Autovermietung unterschlagen. Die Kriminalpolizei in Deggendorf ermittelt.

Am 22.11.2024 informierte eine Autovermietung aus Hamburg die Polizeiinspektion Viechtach darüber, dass ein am 13.11.2024 geliehener VW-Bus im Wert eines mittleren 5-stelligen Eurobetrags nicht wie vereinbart am 19.11.2024 zurückgegeben wurde. Die Firma konnte den Bus nun aber an einem Standort in Teisnach orten. Hierbei handelte es sich um das Gelände einen Autohändlers. Die Streife stellte fest, dass der Händler das Fahrzeug am 19.11.2024 von einem Mann tatsächlich gutgläubig in Hamburg erwarb, nachdem er ihn als Angebot auf einer großen Online-Autobörse gefunden hatte. Ihm wurde ein Fahrzeugschlüssel, ein Fahrzeugbrief und eine Zulassungsbescheinigung sowie eine Boardmappe übergeben.

Bei genauerer Überprüfung des Fahrzeugs sowie der vorhandenen Papiere stellte sich allerdings heraus, dass es sich sowohl bei dem Fahrzeugbrief als auch bei der Zulassungsbescheinigung um gestohlene Blanko-Dokumente aus Baden-Württemberg bzw. Schleswig-Holstein handelte. Die Fahrzeugdaten sowie das Hamburger Kennzeichen mit gefälschter TÜV-Plakette und Zulassungsstempel stammten von einem bereits zugelassenen, baugleichen Fahrzeug.

Die Fahrzeugpapiere, das Kfz-Kennzeichen, der Fahrzeugschlüssel sowie der VW-Bus selbst wurden sichergestellt. Die Ermittler stehen in engem Austausch mit den Hamburger Polizeibehörden.

Veröffentlicht: 25.11.2024, 14.05 Uhr