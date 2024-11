WASSERBURG. Anfang Oktober wurde eine unbekannte hilflose Person im Ortsteil Hattnau aufgegriffen. Bislang sind weder der Name noch die Herkunft des Mannes bekannt. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kennt den Mann oder kann Hinweise zu seiner Identität geben?

Die unbekannte männliche Person wurde am 07.10.2024 in einer Obstplantage in Hattnau angetroffen. Der Mann kam leicht unterkühlt in ein Krankenhaus. Der unbekannten Person war weder dessen Name noch Herkunft erinnerlich. Sämtliche polizeiliche Maßnahmen führten bis dato nicht zur Klärung seiner Identität. Dem Mann fehlt noch immer jegliche Erinnerung an seine Identität. Er zeigt sich jedoch kooperativ und sehr interessiert an einer Aufklärung.

Wer kennt den Mann? Wer weiß, woher er kommt? Wer kann Hinweise zur Identität geben?

Hier finden Sie die Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos der Person: Unbekannte Person

Wenden Sie sich mit sachdienlichen Informationen bitte an die Polizei in Kempten. Entweder persönlich, per Telefon unter 0831 9909-0 oder per E-Mail an pp-sws.kempten.pi@polizei.bayern.de. (PI Kempten)

