Einbruch in Wohnhaus - Kripo ermittelt - Wer hat etwas gesehen?

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Unbekannte haben die Abwesenheit von Bewohnern genutzt und sind gewaltsam in deren Haus eingestiegen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen im Mömlingtalring in der Zeit zwischen dem 15. November, 10:00 Uhr, und dem 24. November, 16:15 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus und flüchteten im Anschluss. Die Bewohner stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass die Räume durchwühlt waren und verständigten umgehend die Polizei.

Den ersten Ermittlungen zufolge haben die Einbrecher vor allem Schmuckgegenstände an sich genommen. Der genaue Beuteschaden ist jedoch noch unklar.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Passanten auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Alleinbeteiligter Luftunfall - Motorsegler beschädigt - Pilot leicht verletzt

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag hat ein Pilot beim Landen in wenigen Metern Höhe die Kontrolle über sein Kleinflugzeug verloren. Der Mann wurde nur leicht verletzt.

Gegen 16:30 Uhr befand sich der 46-Jährige alleine in dem Motorsegler auf Landeanflug des örtlichen Landeplatzes in der Babenhäuser Straße. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache hat eine der Tragflächen in wenigen Metern Höhe den Boden berührt. In der Folge hat der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug verloren und ist mit der Maschine neben der eigentlichen Landebahn zum Stehen gekommen.

Der 46-Jährige hat sich bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt und konnte noch vor Ort von dem hinzugerufenen Rettungsdienst wieder entlassen werden. Die Polizei Aschaffenburg hat unter Hinzuziehung eines flugkundigen Beamten den Unfall aufgenommen.

An dem nun nicht mehr flugfähigen Luftfahrzeug dürfte schätzungsweise Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden sein.

An mehreren Lkw Diesel entwendet - Zeugen gesucht

STADTPROZELTEN U. COLLENBERG, OT FECHENBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Wochenendes wurde an mehreren Lkw Diesel entwendet. Im Ortsteil Fechenbach konnte ein Zeuge einen dunklen Kombi flüchten sehen. Die Miltenberger Polizei ermittelt.

Dem Sachstand nach begaben sich die unbekannten Täter an die insgesamt vier geparkten Lkw und entwendet aus diesen Diesel. Zwei der Fahrzeuge waren zwischen Freitag und Sonntag in der Hauptstraße in Stadtprozelten geparkt.

Die beiden weiteren Lkw waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Mönchberger Straße in Fechenbach abgestellt. Ein Zeuge konnte zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr einen mit drei Personen besetzten dunklen Kombi feststellen. Die Insassen machten sich an den beiden Lkw zu Schaffen und flüchteten kurze Zeit später mit ihrer Tatbeute von rund 30 Litern Diesel.

Die Miltenberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen unter Tel. 09371/945-0.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag, gegen 20:00 Uhr, geriet ein 64-Jähriger mit seinem VW Touareg in der Obernburger Straße aus gesundheitlichen Gründen mehrfach in den Gegenverkehr. Die Aschaffenburger Polizei bittet gefährdete Verkehrsteilenehmer sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde das PVC-Welldach eines Anwesens im Burgweg beschädigt. Es wird davon ausgegangen, dass Unbekannte von der Mildenburg aus Gegenstände auf das Dach geworfen haben.

NEUNKIRCHEN, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße zwischen Ebenheid und Neunkirchen zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Fahrzeugen. Der zweite Unfallbeteiligte, ein grauer Hyundai, flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag, gegen 16:50 Uhr, verlor ein der unbekannte Fahrer eines silbernen VW Passat auf der A3 in Richtung Frankfurt ein Holzbrett und beschädigte hierdurch einen nachfolgenden Audi A6.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.