A6 / AURACH, LKR. ANSBACH / KULMBACH. Eine Fahndungskontrolle am Samstagmittag auf der A6 führte zur Festnahme zweier Männer, die im Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruch am Freitagabend in Kulmbach stehen.

Gegen 12.30 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Ansbach am Autohof Aurach einen spanischen Pkw. Die Insassen, ein 42-jähriger Fahrer und ein 27-jähriger Beifahrer, erregten schnell den Verdacht der Polizisten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer in Verbindung mit dem Wohnungseinbruch in Kulmbach am Freitagabend stehen. Die bei den Tätern aufgefundene Goldkette sowie weitere hochwertige Uhren im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrages sind dem Einbruch in Kulmbach zuzuordnen.

Darüber hinaus fanden die Polizisten gefälschte Führerscheine und Hinweise, die auf weitere geplante Einbrüche hindeuten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach werden nun beide Einbrecher dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Ansbach vorgeführt, der über die Haftanträge entscheidet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Bayreuth. Diese bittet weiterhin Personen, die am Freitagabend im Stadtteil Weiher, Bereich Zum Weiherbach, Auffälligkeiten bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.