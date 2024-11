1852. Verkehrsunfall; zwei Kinder werden beim Überqueren der Straße schwer verletzt – Milbertshofen

Am Mittwoch, 20.11.2024, gegen 16:20 Uhr, hielt ein Linienbus ordnungsgemäß an der Bushaltestelle Schopenhauerstraße (diese befindet sich in der Riesenfeldstraße) in Fahrtrichtung Moosacher Straße. Zwei Kinder im Alter von 10 bzw. 11 Jahren stiegen aus dem Bus und überquerten hinter dem Bus die Straße.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Riesenfeldstraße in Fahrtrichtung Mittlerer Ring.

Zudem fuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Hyundai Pkw auf der Riesenfeldstraße ebenfalls in Fahrtrichtung Moosacher Straße.

Als die beiden Kinder die Fahrbahn überquerten, kam es zunächst zur Kollision mit dem Pkw des 51-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Kinder zurückgeschleudert, wobei sie ebenfalls mit dem Pkw des 35-Jährigen zusammenprallten.

Hierbei wurden die Kinder schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht.

Die Riesenfeldstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden, wodurch es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1853. Brandfall – Blumenau

Am Dienstag, 19.11.2024, gegen 16:00 Uhr, stellte ein Bewohner eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoß eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses fest. Er teilte dies einer Nachbarin mit, welche die Feuerwehr verständigte.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte mussten mehrere Personen aus dem Haus begleiten. Im Kellergeschoß konnte ein brennendes Kellerabteil lokalisiert und gelöscht werden.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden. Dieser bezieht sich größtenteils nur auf das betroffene Kellerabteil und beträgt wenige Eintausend Euro.

In der Nacht auf Mittwoch, 20.11.2024, wurde kurz nach 01:00 Uhr erneut ein Feuer im Wohnanwesen im Bereich der Treppe zum Kellergeschoß festgestellt und an die Feuerwehr gemeldet. Auch hier konnte der Brand zügig gelöscht werden. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige Einhundert Euro.

In keinen der beiden Fällen wurden Personen verletzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter werden durch das Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Terofalstraße und Blumenauer Straße (Blumenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1854. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach mehreren Einbrüchen in gewerbliche Betriebe – Garching und Unterschleißheim

Im Zeitraum von Samstag, 16.11.2024, 17:00 Uhr, bis Montag, 18.11.2024, 15:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in je zwei Gewerbebetriebe in Garching und Unterschleißheim.

In einem Fall endete die Tat im Versuchsstadium, da keine Beute gefunden wurde. In den drei weiteren Betrieben wurden die Täter fündig und entwendeten Bargeld und unter anderem einen Pkw-Schlüssel. Durch die Entwendung des Pkw-Schlüssels erlangten die Täter Zugriff auf einen im Außenbereich abgestellten Pkw VW-Polo und flüchteten damit zunächst unerkannt. Neben umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei wurde der Pkw zur Fahndung ausgeschrieben.

Am Dienstag, 19.11.2024, gegen 23:15 Uhr, führte die Mitteilung eines Zeugen zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen in Erlangen, denen die oben genannten Taten zuzuschreiben sind. Über den dort aufgefundenen und zur Fahndung ausgeschriebenen Pkw konnten die beiden Tatverdächtigen mit den oben genannten Einbrüchen im Münchner Landkreis in Zusammenhang gebracht werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Mittwoch, 20.11.2024, einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Das Kommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.