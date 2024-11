RÜDENHAUSEN, LKR. KITZINGEN. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, mehrere abgestellte Lkw angegangen zu haben, um geladene Waren zu entwenden. Beide wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ.

Kontrolle eines Kleintransporters - Mehrere beschädigte Lkw-Planen

Am Freitag, gegen 01:00 Uhr, wurden Beamte der Autobahnpolizei auf dem Parkplatz eines Autohofes auf einen polnischen Kleintransporter aufmerksam, der mit zwei Männern besetzt war. Unmittelbar vor der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges sprach ein Lkw-Fahrer die Polizisten an und berichtete, dass die Insassen des Kleintransporters zuvor verdächtig um geparkte Lkw "herumschlichen".

In der Folge kontrollierten die Beamten die Männer im Alter von 24 und 42 Jahren, die widersprüchliche Angaben zu ihrem Aufenthalt machten. Das Verhalten der Männer erklärte sich, nachdem auf dem Parkplatz mehrere Lkw-Anhänger mit aufgeschnittenen Planen festgestellt wurden. Der hierbei entstandene Sachschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beute haben die Tatverdächtigen nach bisherigem Ermittlungsstand nicht gemacht. Möglicherweise wurden sie bei ihren Taten gestört.

Festnahme der Männer - Haftbefehl erlassen

Noch vor Ort wurde den zwei mutmaßlichen Dieben die Festnahme erklärt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die "Planenschlitzer" am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die Männer wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen. Anschließend wurden beide in Justizvollzugsanstalten verbracht.

Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch am Freitag die Ermittlungen übernommen und führt diese fort. Dabei prüfen die Ermittler auch mögliche Zusammenhänge zu anderen gleichgelagerten Taten.