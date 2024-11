2567 – Tatverdächtiger festgenommen

In der Pressemitteilung Nr. 2543 vom 15.11.2024 berichteten wir wie folgt:

Pfersee - Am gestrigen Donnerstag (15.11.2024) ging ein zunächst Unbekannter auf einen 16-Jährigen mit einem Hammer los und verletzte ihn schwer. Die Polizei ermittelte noch in der Nacht einen 14-jährigen Tatverdächtigen.

Gegen 17.45 Uhr hielt sich ein 16-Jähriger zusammen mit Bekannten im Schlösslepark auf. Dort kam eine Gruppe von vier Personen auf den 16-Jährigen unvermittelt zu. Ein Jugendlicher aus dieser Gruppe schlug dabei dem 16-Jährigen offenbar mit einem Hammer gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die vier Personen. Der 16-Jährige kam schließlich schwer verletzt ins Krankenhaus und die Polizei wurde alarmiert.

Gegen den 14-Jährigen und dessen drei bislang noch unbekannten Begleiter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die drei Mittäter können wie folgt beschrieben werden:

schwarze Skimaske

schwarze Daunenjacke mit Fellkragen

dunkle Baggy-Jeans

schwarze Schuhe

Durch die weiteren Ermittlungen und auf Grund der Schwere der Verletzung des Geschädigten wird nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Die Polizei nahm den 14-Jährigen am Freitag (15.11.2024) fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 14-Jährige am Samstag (16.11.2024) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 14-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

Zeugen welche den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf die Mittäter des 14-Jährigen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg 0821/323-3821 zu melden.

2568 – Polizei stellt gestohlenes Auto sicher

Augsburg/Köln – Am Montag (18.11.2024) stellte die Polizei ein in Frankreich ausgeschriebenes Auto in Augsburg sicher. Ein Mann aus Augsburg erwarb das Auto über eine Online-Plattform in Köln.

Am vergangenen Sonntag kaufte ein 47-jähriger Mann das Auto über eine Online-Plattform und fuhr mit diesem von Köln nach Augsburg. Als er das Auto am Montag bei der zuständigen Stelle anmelden wollte, stellte diese fest, dass das Auto zur Fahndung ausgeschrieben ist. Die Polizei stellte das Auto und die Papiere sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls und Hehlerei gegen den Verkäufer des Autos.

Die Polizei rät beim Online-Autokauf:

Seien Sie aufmerksam bei sehr günstigen Angeboten im Internet.

Besichtigen Sie das Auto an der Adresse des Verkäufers und nicht auf offener Straße.

Übergeben Sie den Kaufbetrag nicht in Bar.

Prüfen Sie die Richtigkeit der Zulassungspapiere genau.

Lassen Sie sich den Personalausweis des Verkäufers vorzeigen.

Sehen Sie bei Unstimmigkeiten vorsorglich von einem Kauf ab.

2569 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Haunstetten – In der Nacht von Montag (18.11.2024) auf Dienstag (19.11.2024) war ein 51-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Hofackerstraße unterwegs.

Gegen 00.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 51-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 51-Jährigen.

2570 – Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Lechhausen – In der Zeit von Mittwoch (13.11.2024) 17.00 Uhr bis Montag (18.11.2024) 08.00 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person gegen einen schwarzen Audi Q7 in der Hofackerstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Lechhausen – Im Verlauf des Wochenendes flüchtete ein bislang Unbekannter, nachdem er einen Verkehrsunfall in der Dr.-Otto-Meyer-Straße verursachte.

Im Zeitraum von Freitag (15.11.2024), 17.00 Uhr, bis Montag (18.11.2024), 07.30 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter einen silbernen VW Golf. Der Golf parkte am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2571 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Innenstadt - Am gestrigen Montag (18.11.2024) stoppten Polizeibeamte einen 20-Jährigen und zwei 23-Jährige in der Gögginger Straße, da sie eine Straßenbahn mit Bundstiften beschmierten.

Gegen 22.30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass drei Männer am Königsplatz Teile der Straßenbahn mit Graffiti beschädigten. Im Rahmen einer Fahndung nahm die Polizei die drei im näheren Umfeld fest. Die Beamten stellten bei weiteren Durchsuchungen Stifte bei den Männern sicher. Dabei beleidigte einer der 23-Jährigen einen Beamten.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die beiden Männer.

2572 – Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Kriegshaber – Im Zeitraum von Samstag (16.11.2024), 22.30 Uhr bis Sonntag (17.11.2024), 11.30 Uhr versuchte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Rohbau im Max-Born-Weg zu verschaffen. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen versuchtem Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

2573 – Polizei stoppt Autofahrer aufgrund unzulässigen Umbauten am Fahrzeug

Lechhausen – Am Montag (18.11.2024) war ein 21-Jähriger mit seinem Auto in der Blücherstraße unterwegs.

Gegen 14.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife ein stark blendendes. Die Beamten stellten am Auto des 21-Jährigen selbst verbaute LED-Leuchten im Scheinwerfer und auf die Scheinwerfer verklebte Blenden fest. Diese Änderungen am Fahrzeug sind zulassungspflichtig. Die Änderung am Fahrzeug waren jedoch nicht eingetragen. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 21-Jährigen.

2574 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Montag (18.11.2024) fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Brunnenstraße unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte die Polizei den 27-Jährigen. Haben sie Hierbei verlief ein Drogenschnelltest positiv. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 27-Jährigen.

2575 – Verkehrsunfall

Lechhausen – Am Montag (18.11.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-Jährigen Autofahrerin und einem 71-Jährigen Autofahrer. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 21.00 Uhr fuhr die 18-Jährige Am Mittleren Moos stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich zur Steinerne Furt übersah die 18-Jährige offenbar den kreuzenden 71-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Die 18-Jährige, ihre Beifahrerin und der 71-Jährige wurden jeweils leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die 18-Jährige.

2576 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Kriegshaber – Im Zeitraum von Freitag (15.11.2024) bis Sonntag (17.11.2024) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Sommestraße.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein schwarz, grau, grünes Mountainbike der Marke Axess, welches versperrt am Fahrradständer der dortigen Realschule abgestellt war. Es entstand ein Beuteschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.