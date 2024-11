1837. Versuchtes Tötungsdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Neuperlach

Am Sonntag, 17.11.2024, gegen 00:15 Uhr, wurde über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt, dass an der Bushaltestelle Staudingerstraße/Quiddestraße eine blutüberströmte männliche Person am Boden liegen würde.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gab der 36-jährige Schwerverletzte, wohnhaft in München, an, dass er von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen und mit einem spitzen Gegenstand in die Brust gestochen worden sei. Anschließend habe er dem Angreifer auf dessen Forderung das mitgeführte Bargeld übergeben.

Das Opfer wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Sachstand besteht für den 36-Jährigen keine Lebensgefahr.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde eine Person im U-Bahnhof Quiddestraße von Polizeikräften festgestellt. Der Mann, ein 20-jähriger, wohnhaft im Landkreis Fürstenfeldbruck, führte ein Messer sowie Bargeld mit sich, dessen Stückelung mit den Angaben des Geschädigten übereinstimmt. Darüber hinaus hatte er Blutanhaftungen an einer Hand.

Er wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen. Die vermeintliche Tatwaffe sowie das Bargeld wurden sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch in der Nacht vom zuständigen Kommissariat 11 der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Eine umfangreiche Spurensicherung wurde durchgeführt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Festgenommene möglicherweise auch für weitere Raub- und Körperverletzungsdelikte in der Vergangenheit verantwortlich ist. Die Untersuchungen zu diesen Fällen dauern an.

Der 20-Jährige wurde gestern dem Ermittlungsrichter vorgeführt und ein in anderer Sache bestehender Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in der Justizvollzugsanstalt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Staudingerstraße/Quiddestraße Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, unter Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1838. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Aschheim

Am Sonntag, 17.11.2024, gegen 17:40 Uhr, fuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Suzuki Pkw von der Eichendorffstraße kommend auf die St 2082 in südliche Fahrtrichtung auf.

Zur selben Zeit fuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, ebenfalls auf der St 2082 in südlicher Richtung.

Der über 80-Jährige wollte verbotswidrig an der Einmündung wenden, um nachfolgend die St 2082 in nördlicher Fahrtrichtung zu befahren. Er übersah dabei den Pkw des 39-Jährigen, so dass es in der Folge zu einem Zusammenstoß kam.

Der über 80-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 39-Jährige wurde lediglich leicht verletzt und benötigte vor Ort keine weitere ärztliche Behandlung.

Beide Pkw wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die St 2082 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1839. Einbruch in Geschäft – Aubing

Von Samstag, 16.11.2024, 13:30 Uhr, bis Sonntag, 17.11.2024, 04:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Nebentür in den Verkaufsbereich eines Geschäftes. Der dort befindliche Tresor wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Anschließend flüchteten die Täter mit einer vierstelligen Bargeldsumme aus dem Tresor.

Ergänzend dazu kann berichtet werden, dass in der Nacht von Freitag, 13.09.2024, auf Samstag, 14.09.2024 sowie am Donnerstag, 03.10.2024 bereits Versuche in das Objekt einzudringen stattfanden.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rassogasse, Altostraße und Marzellgasse (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1840. Zwei versuchte Wohnungseinbrüche – Laim

Fall 1:

Von Donnerstag, 14.11.2024, 08:00 Uhr, bis Samstag, 16.11.2024, 22:00 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Balkontür in eine Hochparterre-Wohnung einzubrechen. Ein Eindringen in den Innenraum der Wohnungen gelang nicht. Durch den Einbruchsversuch wurde die Balkontür beschädigt.

Fall 2:

Von Samstag, 16.11.2024, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 17.11.2024, 09.40 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Balkontür in eine Hochparterre-Wohnung einzubrechen. Auch hier gelang ein Eindringen in die Wohnung nicht.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, bedarf noch der weiteren Ermittlungen. Diese werden vom Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Perhamerstraße (Fall 1) und Veit-Stoß-Straße (Fall 2) und Landsberger Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1841. Brandfall – Freiham

Am Montag, 18.11.2024, gegen 00:30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einem Industriegebiet in Freiham, in der Clarita-Bernhard-Straße informiert. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr wurde festgestellt, dass insgesamt acht Fahrzeuge brannten. Aufgrund der Situation vor Ort wurde von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Eine Vielzahl von Streifen unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers begannen mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen. Hierbei konnte ein 16-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München festgestellt werden, bei dem sich ein Tatverdacht ergab. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Zu Personenschäden kam es nicht. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Kommissariat 13 übernommen.