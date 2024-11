BURGKIRCHEN A.D. ALZ, LKR. ALTÖTTING. Am Freitagmorgen, 15. November 2024, ist eine 27-Jährige von einem bislang unbekannten männlichen Täter auf dem Weg zur Arbeit sexuell angegangen worden. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Eine 27-jährige aus dem Landkreis Altötting war am Freitagmorgen (15.11.2023), gegen 6.20 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als sie ein unbekannter Mann an der Kraftwerkstraße in Burgkirchen a.d. Alz unvermittelt festhielt und sie im Intimbereich berührte.

Die ersten Ermittlungen, sowie die Fahndungsmaßnahmen erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Burghausen. Ermittler des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf, zuständig u.a. für Sexualdelikte, übernahmen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein umgehend die Ermittlungen und die kriminalpolizeilichen Spurensicherungsmaßnahmen. Trotz der umfassenden Maßnahmen konnte bislang kein Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden.

Die 27-Jährige konnte den Angreifer wie folgt beschreiben:

ca. 35-40 Jahre alt; etwa 165 cm groß; hellhäutig; bekleidet mit schwarzer Kappe, dunkler Jacke und grauer Arbeitshose.

Die Kriminalpolizeistation Mühldorf ruft deshalb die Bevölkerung zur Mithilfe auf und bittet um Hinweise:

Wer hat am Montagmorgen, 15. November 2024, zwischen 6.00 Uhr und 7.00 Uhr im Nahbereich der Kraftwerkstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Mühldorf unter der Telefonnummer 08631 / 3673-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.