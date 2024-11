1821. Terminhinweis Präventionsaktion mit Infostand zum Schwerpunkt „Schutz vor Einbruch“ – Altstadt

Am Freitag, 15.11.2024, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr, betreibt die Polizeiinspektion 11 (Altstadt) gemeinsam mit dem Kommissariat 105 (Prävention) einen Informationsstand auf dem Viktualienmarkt. Der Stand befindet sich in der Verlängerung des Rosentals in Richtung Maibaum auf dem Viktualienmarkt. Ganz in der Nähe des Karl-Valentin-Brunnens.

Die Kontaktbeamten der Polizeiinspektion 11 stehen hier gemeinsam mit dem „Rollenden Sicherheitsberater“ (RoSi) des Kommissariats 105 und informieren schwerpunktmäßig über das Thema Einbruchskriminalität und den Schutz davor. Neben dem Einbruchschutz beraten die Kolleginnen und Kollegen auch rund um das Thema Enkeltrickbetrug und gegen Tipps zu Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen. Selbstverständlich können Sie sich auch mit anderen Fragen an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wenden.

Sprechen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort an und informieren Sie sich. Neben den beiden genannten Dienststellen werden auch die Polizeireiter den Infostand im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf dem Viktualienmarkt kurzzeitig besuchen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.