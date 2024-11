SULZBACH-ROSENBERG, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Donnerstag, den 14. November 2024, kam es erneut zu einem Einbruch in einen Juwelier in Sulzbach-Rosenberg. Die Täter entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Amberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am frühen Morgen des 14. Novembers verschafften sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Juweliergeschäft in der Altstadt von Sulzbach-Rosenberg. Die Täter hatten es auf Schmuck mit hohem Wert abgesehen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einige tausend Euro. Des Weiteren entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro durch das gewaltsame Eindringen. Es wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich eingeleitet, die jedoch bisher keinen Erfolg verzeichnen ließen.

Bereits am vergangenen Montag kam es zu einem Einbruch im selben Juweliergeschäft. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat eine erneute Spurensicherung am Tatort vorgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die am Donnerstag, den 14. November gegen 03:15 Uhr im Bereich des Juweliergeschäfts in der Rosenberger Straße in Sulzbach-Rosenberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder Beobachtungen in der Nähe der Baustellenabsperrungen in der Rosenbergerstraße gemacht haben, bitten wir, sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden. Jeder Hinweis kann für die Ermittlungen von großem Nutzen sein.