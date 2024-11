1817. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person tödlich verletzt – Ottobrunn

Am Mittwoch, 13.11.2024, gegen 17:15 Uhr, fuhr ein 70-Jähriger, mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem Pkw, Audi, die Putzbrunner Straße in Richtung der A8.

Zur gleichen Zeit querte eine 83-Jährige, mit Wohnsitz im Landkreis München, zu Fuß die Putzbrunner Straße auf Höhe der Einmündung Hermann-Löns-Straße. Rechts und links des Einmündungsbereichs befanden sich je eine Fußgängerfurt mit Lichtzeichenanlage, welche durch die 83-Jährige zur Überquerung der Straße nicht genutzt wurden.

In der Folge wurde sie vom Pkw des 70-Jährigen erfasst. Sie kam zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. Die 83-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am selben Abend ihren Verletzungen erlag.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Es kam für die Dauer der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

1818. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Hasenbergl

Am Mittwoch, 13.11.2024, gegen 18:15 Uhr, fuhr eine 54-Jährige, mit Wohnsitz in München, mit einem Pkw, Ford, die Weitlstraße in Richtung der Ratoldstraße. An der Kreuzung zur Ittlingerstraße wollte sie nach links in diese einbiegen.

Zur gleichen Zeit querte eine 64-Jährige, mit Wohnsitz in München, zu Fuß die Ittlingerstraße auf Höhe der Kreuzung Weitlstraße. An der Kreuzung befindet sich eine Fußgängerfurt mit Lichtzeichenanlage, welche durch die 64-Jährige zur Überquerung der Straße nicht genutzt wurde.

In der Folge wurde die 64-Jährige vom abbiegenden Pkw der 54-Jährigen erfasst. Der Pkw fuhr mit einem Reifen über den rechten Fuß der 64-Jährigen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand kein Sachschaden. Es kam für die Dauer der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

1819. Pkw-Fahrer entzieht sich der Kontrolle und verunfallt – Neuaubing

Am Mittwoch, 13.11.2024, gegen 04:00 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Mercedes, die Brunhamstraße in Neuaubing. Auf Höhe der Hausnummer 11 wollte eine Streifenbesatzung das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dazu hat man dem Fahrer Anhaltesignale gegeben.

Anstatt der Anhalteaufforderung Folge zu leisten, entzog sich der 24-Jährige der Kontrolle, indem er mit dem Pkw die Brunhamstraße in südliche Fahrtrichtung flüchtete. In der Maria-Eich-Straße auf Höhe der Hausnummer 18 verunfallte der 24-Jährige mit einem geparkten Pkw, BMW. Im Anschluss stieg er aus dem Pkw und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der 24-Jährige unweit vom Unfallort gesichert und angehalten werden.

Ein erneuter Fluchtversuch zu Fuß konnte durch die eingesetzten Beamten verhindert werden.

Der 24-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Aufgrund alkohol- und drogenspezifischer Ausfallerscheinungen wurde eine Blutentnahme beim 24-jährigen Fahrer veranlasst.

Der Pkw, Mercedes, wurde in die Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München abgeschleppt.

Gegen den 24-Jährigen ermittelt die Münchner Verkehrspolizei nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie wegen Verkehrsunfallflucht.

1820. Geburtstagsglückwünsche an Schauspieler Rolf Schimpf aus der Krimireihe „Der Alte“

Das Polizeipräsidium München gratuliert dem Schauspieler Rolf Schimpf herzlich zu seinem 100. Geburtstag. Als Schauspieler der legendären Krimireihe „Der Alte“ hat Herr Schimpf über Jahrzehnte hinweg ein Millionenpublikum fasziniert.

Rolf Schimpf hat im Laufe seiner Karriere nicht nur durch seine Rollen, sondern auch durch seine persönliche Haltung und sein Engagement in verschiedenen sozialen Bereichen beeindruckt. Als Darsteller bleibt er eine prägende Figur im deutschen Fernsehen und ein Vorbild für viele.

Der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel:

„In seiner Rolle als Hauptkommissar Leo Kress in der ZDF-Krimireihe ‚Der Alte‘ hat Herr Schimpf mehr als 20 Jahre lang Jung und Alt begeistert und dabei sicher auch den ein oder anderen dazu inspiriert, den Polizeiberuf zu ergreifen. Hierbei zeigte er stets ein klares und entschlossenes Handeln – Eigenschaften, die auch im echten Leben von Bedeutung sind. Ich gratuliere ihm herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und danke ihm für seine vielen Jahre des künstlerischen Schaffens und für sein Engagement als Vorbild für uns alle.“

1821. Terminhinweis Präventionsaktion mit Infostand zum Schwerpunkt „Schutz vor Einbruch“ – Altstadt

Am Freitag, 15.11.2024, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr, betreibt die Polizeiinspektion 11 (Altstadt) gemeinsam mit dem Kommissariat 105 (Prävention) einen Informationsstand auf dem Viktualienmarkt. Der Stand befindet sich in der Verlängerung des Rosentals in Richtung Maibaum auf dem Viktualienmarkt. Ganz in der Nähe des Karl-Valentin-Brunnens.

Die Kontaktbeamten der Polizeiinspektion 11 stehen hier gemeinsam mit dem „Rollenden Sicherheitsberater“ (RoSi) des Kommissariats 105 und informieren schwerpunktmäßig über das Thema Einbruchskriminalität und den Schutz davor. Neben dem Einbruchschutz beraten die Kolleginnen und Kollegen auch rund um das Thema Enkeltrickbetrug und gegen Tipps zu Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen. Selbstverständlich können Sie sich auch mit anderen Fragen an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wenden.

Sprechen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort an und informieren Sie sich. Neben den beiden genannten Dienststellen werden auch die Polizeireiter den Infostand im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf dem Viktualienmarkt kurzzeitig besuchen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.