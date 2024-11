2530 – Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg – Im Zeitraum von Dienstag (12.11.2024) bis Mittwoch (13.11.2024) betrog ein bislang unbekannter Täter einen 37-jährigen Mann um einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Der 37-Jährige erhielt am Dienstag eine E-Mail. Diese machte den Anschein, dass sie von seinem Vorgesetzten stammte. In der E-Mail wurde der 37-Jährige aufgefordert für alle Mitarbeiter Onlinegutscheine als Weihnachtsgeschenke zu besorgen und diese per Mail zu übersenden.

Im Nachgang bemerkte der Mann, dass die Mail nicht von seinem Vorgesetzten stammte. Der 37-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. Der Mann konnte rund die Hälfte der gekauften Gutscheine zurückerstatten lassen. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Geldbereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen den unbekannten Täter.

Die Polizei warnt in solchen Fällen:

Wenn Sie per Mail um Geldüberweisungen oder Einkäufe gebeten werden, seien Sie immer misstrauisch.

Überprüfen Sie die Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage.

Sichern Sie den gesamten Chatverlauf.

Melden Sie den Vorfall der Polizei.

Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/

2531 – Polizei fasst Graffitisprayer

Oberhausen – Am Mittwochnachmittag (13.11.2024), beschädigten ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger eine Wand eines Hausflurs in der Tauscherstraße.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte die Polizei den 15-Jährigen und den 16-Jährigen als Verursacher identifizieren. Die Polizeibeamten stellten die Spraydosen sicher. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die Beiden.

2532 – Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Hochzoll – In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (14.11.2024) fuhr ein 27-jähriger Mann unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem Kleintransporter in der Eibseestraße.

Gegen 00.45 Uhr teilten Zeugen der Polizei einen offenbar betrunkenen Fahrer eines Kleintransporters in der Eibseestraße mit. Eine Polizeistreife stoppte den Mann. Bei der Kontrolle zeigte der Mann alkoholtypisches Verhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,8 Promille.

Die Streife unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 27-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 27-jährigen Mann.

2533 – Verkehrsunfall

Firnhaberau – Am gestrigen Mittwoch (13.11.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen. Eine 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 08.15 Uhr fuhr eine 27-jährigen Autofahrerin und die 54-jährigen Autofahrerin auf der Schillstraße in Richtung Süden. An der Kreuzung zur Hans-Böckler-Straße hielten die beiden Fahrerinnen an der Ampel an. Beim Anfahren fuhr die 27-Jährige offenbar aus Unachtsamkeit auf die vor ihr fahrende 54-Jährige auf.

Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die 27-jährige Frau.

2534 – Polizei ermittelt nach Kellereinbruch

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (12.11.2024), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (13.11.2024), 06.00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsamen Zugang zu mehreren Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Karwendelstraße. In einem der Abteile entwendete der Unbekannte zwei Flaschen Alkohol.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 35 Euro sowie ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen den unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2535 – Polizei ermittelt nach Graffitis in der Innenstadt

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (08.11.2024), 12.00 Uhr, bis Montag (11.11.2024), 08.00 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter ein Zugangstor in der Bahnhofsstraße. Nach ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Innenstadt – Im Zeitraum von Dienstag (12.11.2024), 11.00 Uhr, bis Mittwoch (13.11.2024), 08.00 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter eine Garagenwand im Kettengäßchen. Nach ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den oben genannten Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

2536 – Polizei stoppt zu schnellen Autofahrer

Haunstetten – Am gestrigen Mittwoch (13.11.2024) stellte die Polizei in der Haunstetter Straße ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen fest.

Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 34-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Haunstetter Straße in Richtung Norden. Eine Polizeistreife stoppte den Mann. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 34-jährigen Mann.

2537 – Polizei kontrolliert Mann ohne Führerschein

Innenstadt – Am Mittwochabend (13.11.2024) kontrollierte die Polizei einen 35-jährigen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Wertachstraße.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Fahrverbot besteht. Der Streife fiel zudem auf, dass der Mann offenbar betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Schlüssel des Mannes sicher. Zudem veranlassten die Polizeibeamten einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest bei dem 35-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot sowie einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.