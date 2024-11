MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagabend konnte ein seit fünf Jahren flüchtiger Straftäter in einer Wohnung am Äußeren Ring von der Polizei Marktheidenfeld aufgegriffen und festgenommen werden.

Der damals 35-Jährige war nach einem Hafturlaub im Jahr 2019 nicht mehr in die Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg zurückgekehrt. Seitdem blieb der Mann untergetaucht und der Aufenthaltsort des wegen Betrugsdelikten verurteilten Mannes konnte nicht ermittelt werden.

Bei der Marktheidenfelder Polizei ergaben sich Hinweise, dass sich der Mann regelmäßig zu Besuch in einer Wohnung im Stadtgebiet aufhalten soll. Der mittlerweile 40-Jährige konnte schließlich am Montagabend, gegen 19:45 Uhr, dort gefasst und festgenommen werden. Neben Streifen der Marktheidenfelder Polizei waren auch Zivilkräfte und ein Diensthundeführer der Zentralen Einsatzdienste Würzburg im Einsatz.