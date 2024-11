NÜRNBERG. (1158) Ein Unbekannter griff am späten Freitagabend (08.11.2024) mutmaßlich eine 24-jährige Frau in Nürnberg-Gibitzenhof an. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und sucht einen Zeugen.



Der Unbekannte habe sich der 24-Jährigen gegen 23:15 Uhr im Bereich der Vogelweiherstraße von hinten angenähert. Im weiteren Verlauf habe er die Frau gewaltsam zu Boden gerissen, wodurch sie eine Verletzung im Bereich des Armes erlitt. Der 24-Jährigen sei es daraufhin gelungen, sich gegen den Angriff zu wehren, weshalb sich der Mann kurz darauf entfernte.

Von dem Angreifer liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 55 Jahre alt, etwa 175 cm groß, dunkle Mütze, dunkle Bekleidung.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Zeuge die 24-Jährige kurz nach der Tat ansprach und seine Hilfe anbot. Dieser Zeuge wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc