Der 13-jährige Lennox Maier war in der Vergangenheit schon mehrfach untergetaucht und nicht in das Kinderheim zurückgekehrt. Gegenwärtig ist er in einem Heim in Würzburg untergebracht und wurde dort bereits letzte Woche vermisst. Dann tauchte er schließlich in der Einrichtung in Eltmann auf, wo er in der Vergangenheit gewohnt hatte. Für Sonntagmittag war die Rückfahrt von Eltmann nach Würzburg geplant. Noch bevor die Mitarbeiter aus Würzburg eintrafen, nutzte der Junge einen günstigen Moment aus und rannte gegen 13:30 Uhr weg.

Die Polizeiinspektion Haßfurt überprüfte seitdem mögliche Aufenthaltsorte des Teenagers und suchte im Raum Eltmann nach ihm. Da er bislang nicht angetroffen werden konnte, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Junge kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 155 cm groß und schlank

Braune Haare

Hinweise nimmt die Polizei Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.