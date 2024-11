2512 – Polizei ermittelt wegen Tätlichen Angriffs und mehr

Innenstadt – Am Freitag (08.11.2024) verursachte ein 44-jähriger Autofahrer offenbar alkoholisiert einen Unfall in der Sieglindenstraße. Anschließend griff der Mann Polizeibeamte an.

Gegen 16.15 Uhr war der 44-Jährige dort in westliche Richtung unterwegs und kollidierte mit einer Hauswand. Dabei wurde der 44-Jährige leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten mehrfach. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Da sich der Mann vor Ort nicht beruhigen ließ und weiter aggressiv war, fesselten die Beamten den Mann. Auf der Fahrt zur Dienststelle schlug der 44-Jährige seinen Kopf gegen die Fensterscheibe des Polizeiautos und bespuckte die Polizeibeamten. Außerdem bedrohte er die Beamten.

Auch auf der Fahrt in ein Krankenhaus zur ärztlichen Untersuchung leistete der Mann massiv Widerstand gegen die Polizeibeamten und trat nach ihnen. Hierbei setzten die Beamten Pfefferspray gegen den 44-Jährigen ein. Außerdem beschädigte er das Polizeiauto.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 44-Jährige am 09.11.2024 einem Ermittlungsrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung gegen den 44-Jährigen.

2513 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (08.11.2024), 15.00 Uhr bis Montag (11.11.2024), 03.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die vordere linke Seite eines LKW in der Ostrachstraße. Der Unbekannte flüchtete.

Der LKW parkte auf einem an der Straße gekennzeichneten Parkplatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2514 – Polizei kontrolliert Traktor-Fahrer ohne gültigen Führerschein

Hammerschmiede – Am vergangenen Mittwoch (06.11.2024) fuhr ein 36-jähriger Mann ohne gültigen Führerschein mit seinem Traktor-Gespann in der Friedl-Urban-Straße.

Gegen 15.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bemerkten die Polizeibeamten durchgerostete Scharniere der Bordwände am Anhänger des Traktors. Die Mängel stellten eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 36-jährigen Mann.

2515 – Polizei stoppt Fahrer nach Unfallflucht

Hochzoll – Am gestrigen Montag (11.11.2024) fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen ein Verkehrsschild in der Tannheimer Straße und flüchtete. Die Polizei stoppte den Mann kurze Zeit später.

Gegen 23.00 Uhr teilte ein Passant der Polizei mit, dass ein Autofahrer offenbar gegen ein Verkehrsschild gefahren sei und anschließend flüchtete.

Die Polizei konnte Fahrzeugteile an dem Verkehrsschild feststellen. Kurze Zeit später stoppte eine Polizeistreife den 18-jährigen Autofahrer im Rahmen der Fahndung. Das Auto war entsprechend beschädigt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 18-jährigen Autofahrer.

2516 – Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Firnhaberau - Am Montag (11.11.2024), in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.35 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Siedlerweg. Nach derzeitigem Stand wurde Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Innenstadt – Am Samstag (09.11.2024), in der Zeit von 00.00 bis 09.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unerlaubten Zutritt zu einem Anbau eines Kinos im Unteren Graben. Der oder die Täter entwendeten einen Schlüsselbund. In der darauffolgenden Nacht versuchten sich die Täter Zutritt zum Kino zu verschaffen. Dies misslang, da bereits neue Türschlösser verbaut waren.

Ersten Schätzungen zur Folge entstand ein niedriger Beuteschaden. Es entstand ein Sachschaden von rund 450 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den oder die unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Zudem hat die Polizei folgende Tipps:

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

2517 - Polizei nimmt Person nach Handel mit Betäubungsmittel fest

Oberhausen – Am Montag (11.11.2024) beobachteten Polizeibeamte einen Rauschgifthandel im Paul-Ben-Haim-Weg zwischen einem 18-Jährigen und einem 33-Jährigen.

Gegen 15.20 Uhr verkaufte der 18-Jährige augenscheinlich Rauschgift an den 33-Jährigen. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte die Polizei Cannabis und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sicher. Der 18-Jährige wurde vorübergehend festgenommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Handel mit Betäubungsmitteln gegen den 18-Jährigen.

2518 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen – In der Nacht vom 09.11.2024 (Samstag) auf 10.11.2024 (Sonntag) und in der Nacht von 10.11.2024 (Sonntag) auf 11.11.2024 (Montag) besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Firmengebäude in der Dieselstraße mit Farbe. Zudem wurde eine Lampe beschädigt. Die aktuelle Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

2519 - Schwerpunktkontrollen von Fahrradfahrern – Sehen und gesehen werden!

Augsburg - Sehen und gesehen werden! Unter diesem Motto führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg in der vergangenen Woche von Montag (04.11.2024) bis Freitag (08.11.2024) Fahrradkontrollen im Stadtgebiet Augsburg durch. Dabei waren zahlreiche Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg beteiligt.

Gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit sind Radfahrende ohne Licht für andere Verkehrsteilnehmer in der Dunkelheit schwer zu erkennen. Besonders gilt dies, wenn entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren wird. Auch bei niedrigen Geschwindigkeiten kann dies bei Radfahrenden sehr schnell zu ernsthaften Verletzungen führen. Jeder Einzelne trägt dabei im Straßenverkehr für sich und für Andere die Verantwortung Verkehrsunfälle zu vermeiden.

Bei den Kontrollstellen kontrollierten die Beamten gut 80 Fahrradfahrer/-innen. In der Gesamtschau ergaben sich 40 Verkehrsverstöße.

Dabei war die fehlende oder nicht verwendete Beleuchtung der häufigste Verstoß, gefolgt von dem unzulässigen Fahren in die falsche Fahrtrichtung („Geisterradler“). Daneben konnten Fahrräder mit mangelhafter Bremsanlage und sonstige Verstöße wie das Benutzen von Kopfhörern, welche das Gehör beeinträchtigten, festgestellt werden.