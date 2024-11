2501 – Polizei verhindert Fahrt unter Alkohol

Oberhausen – Am Sonntag (10.11.2024), gegen 07.00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 23-jährigen Mann in der Donauwörther Straße. Der Mann stand neben einem Auto, bei welchem der Schlüssel steckte. Die Polizei stellte bei dem 23-Jährigen alkoholtypisches Verhalten fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille.

Die Beamten stellten die Autoschlüssel sicher und verhindert somit eine Fahrt unter Alkoholeinfluss.

2502 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (10.11.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen im Dom-Park.

Gegen 08.40 Uhr ging eine 54-jährige Frau mit ihrem Hund im Park spazieren. Hierbei begegnete sie einer 67-jährigen Frau, welche ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs war.

Zwischen den beiden Frauen entwickelte sich zunächst ein Streit. Die 54-Jährige forderte die 67-Jährige auf, ihren Hund an die Leine zu nehmen, da dieser offenbar bellte. Im Laufe der Auseinandersetzung kam es zu einer gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen. Die 67-Jährige zog bei dem Streit zudem ein Pfefferspray. Dieses benutzte sie jedoch nicht.

Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten stellten das Pfefferspray sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung gegen die beiden Frauen sowie einem Vergehen nach dem Waffengesetz gegen die 67-jährige Frau.

2503 – Frau meldet sexuelle Belästigung

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (08.11.2024), gegen 21.00 Uhr belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 16-Jährige in der Kurt-Schuhmacher-Straße.

Der bislang unbekannte Mann schlug der 16-Jährigen mit der Hand auf das Gesäß. Die 16-Jährige erstatte daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 18 Jahre, ca. 170cm, schlanke Figur

Schwarz gekleidet, schwarze Sturmhaube

Mit einem Fahrrad unterwegs

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

2504 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (10.11.2024) war ein 58-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Bürgermeister-Wegele-Straße unterwegs.

Gegen 07.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 58-Jährigen.

2505 – Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (10.11.2024) stellten Polizeibeamte eine gefälschte TÜV-Plakette an einem Auto in der Karlsbader Straße fest.

Gegen 12.00 Uhr stellte die Polizeistreife das Auto eines 22-Jährigen im Kurvenbereich geparkt fest. Bei der Überprüfung stellten die Beamten am Auto eine gefälschte TÜV-Plakette fest. Auch die Plakette im Fahrzeugschein war gefälscht. Die Beamten stellten daraufhin das Kennzeichen und den Fahrzeugschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung gegen den 22-Jährigen.

2506 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Spickel-Herrenbach – Am gestrigen Sonntag (10.11.2024) gegen 01.30 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Loscherstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

2507 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Am gestrigen Sonntag (10.11.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Friedberger Straße Ecke Zugspitzstraße.

In der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.45 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer in der Friedberger Straße unterwegs. Hierbei kollidierte die unbekannte Person offenbar mit der Fußgängerinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2508 – Polizei ermittelt nach E-Scooter-Diebstahl

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (08.11.2024), 18.30 Uhr bis Samstag (09.11.2024), 18.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter in der Theresienstraße. Der E-Scooter war dort in einem Innenhof versperrt. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2509 – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in der Straßenbahn

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (10.11.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn am Moritzplatz.

Gegen 17.30 Uhr war eine 32-Jährige in der Straßenbahn der Linie 1 unterwegs. Hierbei ging ein bislang unbekannter Täter die 32-Jährige offenbar zunächst verbal an. Anschließend schlug der bislang Unbekannte die 32-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen.

Die bislang unbekannte Person wurde wie folgt beschrieben:

männlich, 170 cm, 50 Jahre, osteuropäisches/slawisches Aussehen, sprach vermutlich russisch

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.