RETZBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Zum Zusammenstoß zwischen einem Streifenfahrzeug der Polizei und zwei weiteren Pkw kam es am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 27. Die Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden zum Teil schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Karlstadt.



Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang kam es, gegen 09:45 Uhr, auf der B27 aus bislang noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen einem Dienstfahrzeug der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und einem entgegenkommenden Mercedes. Ein in gleicher Richtung fahrender VW wurde hierbei ebenfalls touchiert.



Der 62-jährige Fahrer des Mercedes wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die 42-jährige Fahrerin des VW sowie die Beamtin der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt wurden ebenfalls schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Die Polizeibeamtin war zum Unfallzeitpunkt alleine im Dienstfahrzeug unterwegs und befand sich auf einer Transportbegleitung ins Bezirkskrankenhaus Lohr. Ihr Streifenpartner war, wie in solchen Fällen üblich, zusammen mit dem Patienten im Rettungswagen. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden aus Neutralitätsgründen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Karlstadt geführt.



Die B27 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt werden. Die Polizei wurde hierbei durch die örtlichen Feuerwehren unterstützt. Die drei Unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.