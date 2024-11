ZIRNDORF. (1144) Im Zeitraum von Donnerstag (31.10.2024) bis Sonntag (03.11.2024) stahlen Unbekannte mindestens zehn Fahrräder in Zirndorf (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum stahlen Unbekannte mindestens zehn hochwertige Fahrräder (überwiegend E-Bikes) im Bereich des Pinderparks in Zirndorf. Eine Vielzahl der entwendeten Fahrräder waren in der Vogelherdstraße abgestellt. In einem Fall entwendeten die Unbekannten zwei E-Bikes mitsamt eines Pfostens, an welchem sie angeschlossen waren. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder wird auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 969270.





Erstellt durch: Michael Petzold / bl