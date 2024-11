MALLERSDORF-PFAFFENBERG, LKR. STRAUBING-BOGEN, LKR. HOF. Am Mittwoch (16.10.2024) gegen 12.10 Uhr haben drei männliche Personen bei einer Biogasanlage in Mallersdorf-Pfaffenberg mehrere Zündkerzen entwendet. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Tatverdächtige noch am selben Tag im Landkreis Hof festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg übernommen.

Am Mittwoch (16.10.2024) wurde der Polizei in Mallersdorf-Pfaffenberg mitgeteilt, dass aus dem Lagerraum der Biogasanlage insgesamt etwa 35 Zündkerzen im Wert von rund 18.000 Euro entwendet wurden. Drei männliche Personen entfernten sich mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug wurde umgehend eingeleitet. So kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Hof am Mittwochnachmittag gegen 17.35 Uhr zwei Fahrzeuge mit polnischer Zulassung, die im Konvoi auf der Bundesautobahn A72 bei Feilitzsch im Landkreis Hof unterwegs waren.

Beide Fahrzeuge wurden mit ihren insgesamt fünf Insassen kontrolliert, wobei die Beamten in den Pkw mehrere Eimer voll mit verschiedenen Zündkerzen fanden. Im Verlauf der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die fünf Männer im Zusammenhang mit dem Diebstahl in Mallersdorf-Pfaffenberg und möglicherweise weiteren Eigentumsdelikten stehen. Die Männer im Alter von 20, 26, 31, 33 und 40 Jahren wurden vorläufig festgenommen und die Fahrzeuge sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg übernommen.

Die fünf Tatverdächtigen wurden am Donnerstag (17.10.2024) beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt und die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle erlassen. Anschließend wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen unter anderem hinsichtlich des Verdachts des Bandendiebstahls dauern an.

Veröffentlicht am 07.11.2024, 09.40 Uhr