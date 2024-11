Blechschäden bei Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten - Rückstau auf A3 und Folgeunfälle

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Auffahrunfall im stockenden Verkehr sind am Dienstagnachmittag vier Pkw beschädigt worden. Im darauffolgenden Rückstau ist es zu weiteren Unfällen gekommen. Glücklicherweise sind alle Beteiligten unverletzt geblieben.

Gegen 17:30 Uhr ist ein VW Tiguan im dichten und stockenden Verkehr auf der rechten Fahrspur einem vorrausfahrenden BMW aufgefahren und hat das Fahrzeug auf einen VW Passat geschoben, der wiederum in der Folge an einen Mitsubishi gestoßen ist. Die Fahrzeuginsassen, die auf der A3 in Richtung Süden unterwegs waren, sind nicht verletzt worden.

Der Tiguan und auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach war mit der Unfallaufnahme betraut. Aufgrund der Räumungs- und Bergungsarbeiten hatte sich im Feierabendverkehr ein erheblicher Rückstau gebildet.

Gegen 18:15 Uhr hat ebenfalls bei Stockstadt ein VW-Golf-Fahrer in dem langsam abfließenden Stau den Fahrstreifen wechseln wollen und hierbei einen auf der mittleren Spur fahrenden Sattelzug übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Golf leicht gedreht, bevor er zum Stehen kam. Auch hier wurde niemand verletzt. Die Fahrbahn musste von den Einsatzkräften jedoch für etwa eine viertel Stunde gesperrt werden, bis beide Unfallbeteiligten weiterfahren konnten. Hierdurch kam es zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Um 18:40 Uhr sind im Folgestau ein Pkw der Marke Audi und eine Sattelzugmaschine seitlich kollidiert. Glücklicherweise waren auch hier nur Blechschäden zu verzeichnen. Die Fahrzeuge konnten schnell weiterfahren, nachdem der Unfall aufgenommen war.

Bei den Unfällen dürfte in der Summe ein Sachschaden von rund 80.000 Euro entstanden sein. Der Verkehr konnte ab etwa 19:00 Uhr wieder normal fließen.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT WASSERLOS, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 11:00 Uhr, und Montag, 13:15 Uhr, wurde eine Parkbank und auch teilweise der Fahrbahnbelag im Bereich der Friedhofstraße / Zehntmauerstraße mit roter Farbe beschmiert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Am Montag hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr einen weißen 1er BMW angefahren und beschädigt. Das Auto war in der Miltenberger Straße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.